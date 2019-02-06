Украинские бойцы уничтожили боевую машину российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Вчера, 5 февраля, украинские военные уничтожили бронированную боевую машину российских оккупантов. Об этом генштаб ВСУ сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вчера, 5 февраля, под прикрытием минометного огня, российские наемники, применяя бронированную боевую машину, предприняли попытку приблизиться к передовым позициям украинских защитников и захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники - Крымское, что в Луганской области. Для отражения нападения военные задействовали дежурные огневые средства и противотанковое подразделение, осуществив пуск управляемой ракеты украинского ПТРК "Стугна-П" по вражескому бронированному объекту и уничтожил его вместе с экипажем", - говорится в сообщении.
В результате обстрела была уничтожена боевая бронированная машина, 2 оккупанта погибли, 8 ранены. Потерь среди украинских защитников нет.
Как сообщал УНН, оккупанты обстреляли патруль СММ ОБСЕ.