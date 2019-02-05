Окупанти обстріляли патруль СММ ОБСЄ

У понеділок, 4 лютого, у період між 10:25 та 10:30 поблизу блокпоста Збройних сил України члени патруля зафіксували п'ять вибухів невизначеного походження на відстані орієнтовно 2–3 км на схід і південно-південний схід.

"О 10:30, коли вони (члени патруля – ред.) вже сіли в патрульні автомобілі, спостерігачі почули ще три вибухи у безпосередній близькості за 70–100 метрів від того місця, де вони перебували. Вибухи супроводжувалися полум'ям, димом та з розлітом сажі та снігу", - повідомляє прес-центр.

Патруль одразу перемістився приблизно на п'ять кілометрів до східної околиці міста Золоте-2 (Карбоніт; на захід від Луганська). Між 10:40 і 10:50 спостерігачі зафіксували, що кількість порушень режиму припинення вогню зростала. Патруль був змушений залишити цей район.

Як повідомляв УНН, 4 лютого бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. 4 рази противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.