Оккупанты обстреляли патруль СММ ОБСЕ

В понедельник, 4 февраля, в период между 10:25 и 10:30 вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины члены патруля зафиксировали пять взрывов неопределенного происхождения на расстоянии ориентировочно 2-3 км к востоку и юго-юго-восток.

"В 10:30, когда они (члены патруля - ред.) уже сели в патрульные автомобили, наблюдатели услышали еще три взрыва в непосредственной близости за 70-100 метров от того места, где они находились. Взрывы сопровождались пламенем, дымом и с разлетом сажи и снега", - сообщает пресс-центр.

Патруль сразу переместился примерно на пять километров к восточной окраине города Золотое-2 (Карбонит, на запад от Луганска). Между 10:40 и 10:50 наблюдатели зафиксировали, что количество нарушений режима прекращения огня возрастала. Патруль был вынужден покинуть этот район.

Как сообщал УНН, 4 февраля боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. 4 раза противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.