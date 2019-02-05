Окупанти на Донбасі набирають військовослужбовців до особового складу – розвідка

"Командування російсько-окупаційних військ намагається не допустити зниження рівня укомплектованості особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема представниками кадрових органів військових формувань окупаційних військ негласно здійснюється підробка контрактів військовослужбовців, насамперед з місцевого населення, з подовженням термінів їх дії на два роки", - сказав Праута.

Також за даними розвідки на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей проводиться пропагандистські заходи, щоб залучити місцеве населення до проходження військової служби в лавах російсько-окупаційних військ.

"У якості інформаційних приводів окупанти використовують пам’ятні дати, зокрема 30-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану. Для забезпечення вказаних заходів окупаційна влада здійснює пошук учасників бойових дій на території Афганістану в 1979-1989 роках, насамперед серед тих осіб, що проходили службу в лавах російсько-окупаційних військ на Сході України", - зазначив Праута.

Нагадаємо, російська окупаційна влада розпочала активну інформаційну кампанію серед місцевого населення на тимчасово окупованій території Донбасу щоб збільшити кількість мобілізованих за рахунок місцевого населення.



