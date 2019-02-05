Оккупанты на Донбассе набирают военнослужащих к личному составу - разведка

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КИЕВ. 5 февраля. УНН. Командование российско-оккупационных войск пытается не допустить снижения уровня укомплектованности личным составом соединений и частей АК ВС РФ. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"Командование российско-оккупационных войск пытается не допустить снижения уровня укомплектованности личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности представителями кадровых органов военных формирований оккупационных войск негласно осуществляется подделка контрактов военнослужащих, прежде всего из местного населения с удлинением сроков их действия на два года", - сказал Праута.

Также по данным разведки на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей проводится пропагандистские меры, чтобы привлечь местное население к прохождению военной службы в рядах российско-оккупационных войск.

"В качестве информационных поводов оккупанты используют памятные даты, в том числе 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Для обеспечения указанных мероприятий оккупационная власть осуществляет поиск участников боевых действий на территории Афганистана в 1979-1989 годах, прежде всего среди лиц, проходивших службу в рядах российско-оккупационных войск на Востоке Украины", - отметил Праута.

Напомним, российская оккупационная власть начала активную информационную кампанию среди местного населения на временно оккупированной территории Донбасса чтобы увеличить количество мобилизованных за счет местного населения.

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