Окупанти на Донбасі планують збільшити кількість мобілізованих за рахунок місцевого населення

"Російська окупаційна влада розгорнула активну інформаційну кампанію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, з метою підвищення мобілізаційного потенціалу за рахунок місцевого населення", - зазначив Мотузяник.

За його словами, інформаційні заходи окупантів супроводжуються регулярними повідомленнями про переміщення військової техніки ЗС України для начебто "подальшого проведення наступальних дій". Здійснюється залякування людей "фізичним знищенням населення Донбасу" українською владою.

За даними розвідки, такі дії агресора призводять до зворотної реакції населення, що полягає у бажанні виїхати з тимчасово окупованих територій та ухиленні від проходження служби в підрозділах окупаційних військ.

"У відповідь російською стороною посилено пропускний режим, з метою недопущення відтоку мобілізаційних ресурсів (осіб чоловічої статі - ред.) з так званої "ДНР/ЛНР". У зв’язку з важкими умовами перетину лінії розмежування, на одному з контрольно-пропускних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) на території так званої "ЛНР" померло три цивільні особи (чоловіки - ред.) під час проведення допиту представниками так званої "МДБ", - розповів Мотузяник.

Нагадаємо, з початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим тиші на Донбасі.