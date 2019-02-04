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Бойовики на Донбасі один раз порушили режим "тиші"

Бойовики на Донбасі один раз порушили режим "тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим тиші на Донбасі. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Станом на 12:00 в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Факт застосування противником зброї зафіксовано о 10:25 ранку в районі неподалік від Хутора Вільний", - повідомив Мотузяник.

За його словами, упродовж майже години, зі сторони села Золоте-5 окупант випустив в бік українських позицій дванадцять мін 82-го калібру, та вів прицільний вогонь з гранатометів АГС та кулеметів.

"У відповідь наші захисники відкрили вогонь з чергових вогневих засобів, без застосування забороненої зброї. Станом на зараз ворожий обстріл припинився, втрат у лавах українських військ немає", - розповів Мотузяник.

Нагадаємо, 3 лютого бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню

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