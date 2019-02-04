ООС: бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”): “з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів — в районі селища Павлопіль; з великокаліберних кулеметів — в районі селища Новоселівка. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник обстріляв наші позиції: з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі Хутора Вільний; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі населеного пункту Новотошківське; з автоматичних гранатометів — в районі селища Луганське; з гранатометів різних систем — в районі населеного пункту Зайцеве; з гранатометів — в районі населеного пункту Золоте-4; двічі з мінометів калібру 82 мм. — в районі селища Кримське”.

Внаслідок обстрілів бойовиків жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.

“За даними розвідки, 3 лютого, трьох окупантів знищено. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав”, — додали у прес-центрі ООС.