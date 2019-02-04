ООС: боевики осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. 3 февраля боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. 2 раза противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики вели обстрел (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”): “из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Новоселовка. В полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ противник обстрелял наши позиции: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе Хутора Свободный; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Новотошковское; из автоматических гранатометов — в районе поселка Луганское; из гранатометов различных систем — в районе населенного пункта Зайцево; из гранатометов — в районе населенного пункта Золотое-4; дважды из минометов калибра 82 мм. — в районе поселка Крымское”.
Вследствие обстрелов боевиков ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
“По данным разведки, 3 февраля, трое оккупантов уничтожены. В течение текущих суток враг огонь не открывал”, - добавили в пресс-центре ООС.