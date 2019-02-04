Боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на 12:00 в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Факт применения противником оружия зафиксировано в 10:25 утра в районе неподалеку от Хутора Свободный", - сообщил Мотузяник.
По его словам, в течение почти часа, со стороны села Золотое-5 оккупант выпустил в сторону украинских позиций двенадцать мин 82-го калибра, и вел прицельный огонь из гранатометов АГС и пулеметов.
"В ответ наши защитники открыли огонь из дежурных огневых средств, без применения запрещенного оружия. По состоянию на сейчас вражеский обстрел прекратился, потерь в рядах украинских войск нет", - рассказал Мотузяник.
Напомним, 3 февраля боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.