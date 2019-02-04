Оккупанты на Донбассе планируют увеличить количество мобилизованных за счет местного населения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Российская оккупационная власть начала активную информационную кампанию среди местного населения на временно оккупированной территории Донбасса чтобы увеличить количество мобилизованных за счет местного населения. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Российская оккупационная власть развернула активную информационную кампанию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, с целью повышения мобилизационного потенциала за счет местного населения", - отметил Мотузяник.
По его словам, информационные мероприятия оккупантов сопровождаются регулярными сообщениями о перемещении военной техники ВС Украины для якобы "дальнейшего проведения наступательных действий". Осуществляется запугивание людей "физическим уничтожением населения Донбасса" украинской властью.
По данным разведки, такие действия агрессора приводят к обратной реакции населения, что заключается в желании уехать из временно оккупированных территорий и уклонении от прохождения службы в подразделениях оккупационных войск.
"В ответ российской стороной ужесточен пропускной режим, с целью недопущения оттока мобилизационных ресурсов (лиц мужского пола - ред.) с так называемой "ДНР/ЛНР". В связи с тяжелыми условиями пересечения линии разграничения, на одном из контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на территории так называемой "ЛНР" умерло три гражданских лица (мужчины - ред.) во время допроса представителями так называемой "МГБ", - рассказал Мотузяник.
Напомним, с начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим тишины в Донбассе.