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РФ продолжает поставлять вооружения и военную технику на Донбасс

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. Российская Федерация продолжает скрыто наращивать объемы поставок вооружения, военной техники и боеприпасов на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил спикер пресс-центра Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, РФ продолжает скрыто наращивать объемы поставок вооружения, военной техники и боеприпасов для нужд соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ через неконтролируемые участки границы на Востоке Украины", - говорится в сообщении.

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В частности, по данным разведки, из России на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей скрыто доставлена очередная партия 122-мм гаубиц Д-30 и бронетранспортеров БТР-80.

В то же время, в пресс-службе отметили, что командование ВС РФ увеличило количество проверок комиссиями для усиления контроля за деятельностью российских оккупационных войск, что связано с большим объемом неучтенного оружия и боеприпасов в соединениях и частях и ротационными мерами командного состава (командований, штабов корпусов, бригад, отдельных частей корпусного подчинения) в 1 и 2 АК.

"В частности, с 25 января 2019 на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей продолжается работа комплексной комиссии командования сухопутных войск ВС РФ с целью проверки укомплектованности личным составом, состояния боевой готовности соединений и частей российских оккупационных войск, а также вопросам их всестороннего обеспечения, наличия и технического состояния вооружения и военной техники", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, оккупанты на Донбассе набирают военнослужащих к личному составу.

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