рф продолжает обстреливать жилые районы Херсонщины: 7 человек получили ранения

На Херсонщине противник ударил по жилым кварталам населенных пунктов области, вызвав повреждения многоэтажки и 3-х частных домов. В результате ударов 7 человек ранены. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли в Херсонской области Садовое, Ромашково, Приднепровское, Антоновку, Заречное, Ульяновку, Днепровское, Берислав, Тягинку, Новоберислав, Нововоронцовку, Качкаровку, Михайловку, Ингулец, Гавриловку, Осокоровку, Дудчаны, Шляховое и город Херсон.

В результате обстрелов российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, вызвав повреждения многоэтажки и 3-х частных домов. Также были зафиксированы попадания в сотовую башню, припортовую инфраструктуру и газопровод. В результате утечка газа была перекрыта, но угрозы пожаров и других опасностей не возникло. Кроме того, повреждены хозяйственные постройки и частные автомобили.

К сожалению, в результате вражеских ударов 7 человек ранены.

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