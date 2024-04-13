рф продолжает обстреливать жилые районы Херсонщины: 7 человек получили ранения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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beryslavБерислав
khersonХерсон
Эксклюзив
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
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Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  145693 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  124128 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136083 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161283 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139669 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134326 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117751 просмотра

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В Херсонской области российские войска атаковали жилые районы, повредив здания и ранив 7 человек.

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рф продолжает обстреливать жилые районы Херсонщины: 7 человек получили ранения

российская артиллерия наносит удары по Днепропетровской области, жертв среди мирного населения нет

Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии, целями которых стали Покровская поселковая громада и Марганец, выпустив всего 15 снарядов, но жертв среди мирного населения нет.

Война •   •  7263 просмотра
российская артиллерия наносит удары по Днепропетровской области, жертв среди мирного населения нет

россияне ночью обстреляли Николаевскую область, жертв нет

Ночью россияне обстреляли Николаевскую область, но, к счастью, обошлось без жертв.

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россияне ночью обстреляли Николаевскую область, жертв нет

За сутки в Запорожской области войска рф 410 раз били по населенным пунктам

За минувшие сутки враг совершил 410 обстрелов в Запорожской области, в результате которых пострадали по меньшей мере 8 населенных пунктов, включая авиаудары, атаки беспилотников, ракетные и артиллерийские обстрелы различных населенных пунктов.

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За сутки в Запорожской области войска рф 410 раз били по населенным пунктам

Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Николаевской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Николаевской области.

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Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Николаевской области

За сутки рф потеряла 1030 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 1030 военнослужащих.

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За сутки рф потеряла 1030 военнослужащих

За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 91 авиационных атак, 160 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 97 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 2 ракетных и 91 авиационный удар, а также 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  11905 просмотра
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 91 авиационных атак, 160 залповых обстрелов

США информируют, что Иран перемещает военную технику

По сообщениям, Иран перемещает военные средства, такие как беспилотники и крылатые ракеты, на своей территории, потенциально готовясь к атакам на израильские объекты.

Война •   •  16866 просмотра
США информируют, что Иран перемещает военную технику

Польша создаст Совет по вопросам сотрудничества с Украиной для помощи в восстановлении

Польша создаст Совет по вопросам сотрудничества с Украиной для привлечения как можно большего количества польских компаний, органов местного самоуправления и неправительственных организаций к процессу восстановления в Украине.

Война •   •  16416 просмотра
Польша создаст Совет по вопросам сотрудничества с Украиной для помощи в восстановлении

Хмельницкая область: вновь созданная Добровольная пожарная команда начала свою работу

Добровольная пожарная команда в составе 2 женщин и 5 мужчин, которые прошли обучение в Польше, начала работу в Хмельницкой области, чтобы помогать спасателям в чрезвычайных ситуациях с помощью нового оборудования, полученного от польских партнеров.

Общество •   •  14779 просмотра
Хмельницкая область: вновь созданная Добровольная пожарная команда начала свою работу