Оккупанты ударили дроном по жилому дому в Новобериславе на Херсонщине: есть пострадавший

В Херсонской области 48-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки дрона по жилому дому в Новобериславе, сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Оккупанты ударили дроном-камикадзе по жилому дому в Новобериславе. В результате вражеской атаки ранения получил 48-летний мужчина. - говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, медики оказывают помощь пострадавшему.

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Ранее УНН сообщал, что 75-летняя женщина получила тяжелые ранения, в том числе взрывную травму и травму головы, после того, как российские войска атаковали ее с помощью беспилотника, сбросившего взрывчатку на ее двор в Бериславе.