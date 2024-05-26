рф продолжает обстреливать Харьковскую область: погибли два человека, 9 пострадали, среди них - двое детей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
  •  64884 просмотра

Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  141804 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  143075 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  160607 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  140700 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  125310 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116512 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107976 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101826 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  296511 просмотра
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22 мая 2024, 06:00  •  332308 просмотра

рф продолжает обстреливать Харьковскую область: погибли два человека, 9 пострадали, среди них - двое детей

Два человека погибли, 9 получили ранения, в том числе двое детей, в Харьковской области в результате российских обстрелов сел и города Волчанск.

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рф продолжает обстреливать Харьковскую область: погибли два человека, 9 пострадали, среди них - двое детей

На Купянском направлении резко возросла активность врага - Генштаб

Активность противника резко возросла на Купянском направлении - почти вдвое, тогда как на Покровском направлении она не уменьшилась.

Война •   •  12496 просмотра
На Купянском направлении резко возросла активность врага - Генштаб

Швеция разрешила Украине использовать свое оружие против целей на территории рф

Министр обороны Швеции Пол Йонсен заявил, что Украина может использовать шведское оружие против целей в россии.

Война •   •  14884 просмотра
Швеция разрешила Украине использовать свое оружие против целей на территории рф

Дания предложила ЕС план действий по интеграции Украины в европейскую оборонную промышленность

Дания и семь других стран ЕС предлагают план действий по интеграции Украины в европейскую оборонную промышленность.

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Дания предложила ЕС план действий по интеграции Украины в европейскую оборонную промышленность

россияне 10 раз били из тяжелой артиллерии и дронов по Никопольщине: есть пострадавшая и разрушения

российские войска 10 раз обстреляли из тяжелой артиллерии и беспилотников населенные пункты Никопольского района, ранив 69-летнюю женщину и нанеся разрушения жилым домам, медицинскому центру, газопроводу и линиям электропередач.

Война •   •  13382 просмотра
россияне 10 раз били из тяжелой артиллерии и дронов по Никопольщине: есть пострадавшая и разрушения

Завтра графики отключения света будут действовать с 6 утра в течение всех суток

Завтра с 6 утра до полуночи для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии.

Общество •   •  13971 просмотра
Завтра графики отключения света будут действовать с 6 утра в течение всех суток

Первый визит президента Франции за 24 года: Макрон сегодня прибудет в Германию

Президент Франции Эммануэль Макрон совершит трехдневный государственный визит в Германию, первый визит французского президента за последние 24 года, с целью продемонстрировать единство с Германией накануне выборов в ЕС и на фоне таких вызовов, как война в Украине.

Новости Мира •   •  12813 просмотра
Первый визит президента Франции за 24 года: Макрон сегодня прибудет в Германию

рф производит артиллерийские снаряды втрое быстрее, чем западные союзники Украины - Sky News

россия производит артиллерийские снаряды втрое быстрее и вчетверо дешевле, чем западные союзники Украины, что приводит к значительному разрыву в артиллерийской мощности на фронте.

Война •   •  14065 просмотра
рф производит артиллерийские снаряды втрое быстрее, чем западные союзники Украины - Sky News

С начала года враг сбросил на Украину почти 10 тыс. КАБов - Умеров

С начала года россия выпустила почти 10 000 КАБов по Украине, что привело к жертвам среди гражданского населения, включая атаку на гипермаркет в Харькове, в результате которой погибло 16 человек, среди которых 12-летняя девочка.

Война •   •  14206 просмотра
С начала года враг сбросил на Украину почти 10 тыс. КАБов - Умеров

Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо улучшается

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшается, согласно прогнозам врачей, после того, как 15 мая на него было совершено несколько выстрелов во время покушения.

Новости Мира •   •  13349 просмотра
Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо улучшается