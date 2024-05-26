рф продолжает обстреливать Харьковскую область: погибли два человека, 9 пострадали, среди них - двое детей

В Харьковской области российские войска в воскресенье обстреляли поселки Богуславка и Ивашки, а также город Волчанск. В результате вражеских атак два человека погибли, еще девять пострадали, среди них двое детей 9 и 12 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, 26 мая ориентировочно в 14:20 враг нанес удар по с. Богуславка Изюмского района. Авиационный боеприпас попал на территорию частного домовладения. Погибла 71-летняя женщина, еще пять человек пострадали, среди них мальчики 9 и 12 лет. Детей госпитализировали в больницу.

В результате обстрела в селе повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, авто.

Также, как сообщается, российские военные в очередной раз обстреляли Волчанск. Получили ранения две женщины 65 и 63 лет. В селе Старица Чугуевского района погиб 76-летний мужчина, женщина 77 лет травмирована.

Ориентировочно в 16:00 в с. Ивашки Золочевской ОТГ зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Обломочное ранение получил 29-летний мужчина, медики оказали ему помощь на месте.

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Под процессуальным руководством Изюмской, Чугуевской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).