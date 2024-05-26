рф продовжує обстрілювати Харківщину: загинули двоє людей, 9 постраждали, серед них - двоє дітей
Київ • УНН
Двоє людей загинули, 9 отримали поранення, у тому числі двоє дітей, у Харківській області внаслідок російських обстрілів сіл та міста Вовчанськ.
У Харківській області російські війська у неділю обстріляли селища Богуславка та Івашки, а також місто Вовчанськ. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, ще девʼять постраждали, серед них двоє дітей 9 та 12 років. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
За даними Офісу Генпрокурора, 26 травня орієнтовно о 14:20 ворог завдав удар по с. Богуславка Ізюмського району. Авіаційний боєприпас влучив на територію приватного домоволодіння. Загинула 71-річна жінка, ще пʼять людей постраждали, серед них хлопчики 9 та 12 років. Дітей госпіталізували до лікарні.
Внаслідок обстрілу у селі пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, авто.
Також, як повідомляється, російські військові вчергове обстріляли Вовчанськ. Отримали поранення двоє жінок 65 та 63 років. У селі Стариця Чугуївського району загинув 76-річний чоловік, жінка 77 років травмована.
Орієнтовно о 16:00 у с. Івашки Золочівської ОТГ зафіксовано влучання ворожого FPV-дрону. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Уламкове поранення отримав 29-річний чоловік, медики надали йому допомогу на місці.
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За процесуального керівництва Ізюмської, Чугуївської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).