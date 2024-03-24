рф продолжает без разбора запускать дроны и ракеты: посол США после на утренней атаки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  184836 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  171403 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  172497 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  171477 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  139933 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  298582 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127264 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  138280 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
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20 марта 2024, 14:14  •  130481 просмотра

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20 марта 2024, 10:44  •  314708 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  408956 просмотра

рф продолжает без разбора запускать дроны и ракеты: посол США после на утренней атаки

россия продолжает неизбирательно запускать беспилотники и ракеты по Украине, пренебрегая гражданским населением и нарушая международное право.

Война •   •  13146 просмотра
рф продолжает без разбора запускать дроны и ракеты: посол США после на утренней атаки

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Во время полутеневого лунного затмения 25 марта важно поддерживать позитивное эмоциональное состояние, избегать конфликтов, опьяняющих веществ и не принимать важные решения, а вместо этого сосредоточиться на духовных практиках, очищении и избавлении от негативных привычек.

Общество •   •  81688 просмотра
Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Польша потребует от россии объяснений, почему российская ракета нарушила польское воздушное пространство

Утром российская ракета 39 секунд находилась в воздушном пространстве Польши, из-за чего польский МИД будет требовать от россии объяснить ситуацию.

Война •   •  19124 просмотра
Польша потребует от россии объяснений, почему российская ракета нарушила польское воздушное пространство

У рф в беларуси пока нет сил для того, чтобы представлять угрозу Украине - Демченко

Сейчас россия не имеет достаточных сил в беларуси, чтобы представлять угрозу для Украины, ситуация в белорусском приграничье постоянно отслеживается пограничной службой.

Война •   •  20380 просмотра
У рф в беларуси пока нет сил для того, чтобы представлять угрозу Украине - Демченко

Ночная атака не повлияла на работу энергосистемы, хотя враг пытался критически повредить объекты энергетики на Днепропетровщине - Укрэнерго

россия ракетами и дронами прицельно атаковала энергетические объекты в Днепропетровской области, вызвав кратковременные перебои в электро- и теплоснабжении, но на общую работу энергосистемы это существенно не повлияло.

Война •   •  20795 просмотра
Ночная атака не повлияла на работу энергосистемы, хотя враг пытался критически повредить объекты энергетики на Днепропетровщине - Укрэнерго

В Серебрянском лесничестве и Белогоровке Силы обороны держат позиции

Украинские войска удерживают свои позиции и ведут ожесточенные бои против российских войск в Серебрянском лесничестве и Белогоровке, несмотря на попытки противника вытеснить их из региона.

Война •   •  20869 просмотра
В Серебрянском лесничестве и Белогоровке Силы обороны держат позиции

Враг атаковал Львовскую область "кинжалами", повторно попав в критически важную инфраструктуру

Во время утренней воздушной тревоги враг атаковал Львовщину "кинжалами" с МиГ-31К, повторно попав в объект критической инфраструктуры.

Война •   •  68615 просмотра
Враг атаковал Львовскую область "кинжалами", повторно попав в критически важную инфраструктуру

Силы обороны поразили два больших десантных корабля рф в Севастополе - СтратКом ВСУ

Украинские войска успешно поразили крупные российские десантные корабли "Ямал" и "Азов", узел связи и несколько объектов черноморского флота рф во временно оккупированном Севастополе, а также нефтебазу в оккупированном Крыму.

Война •   •  62785 просмотра
Силы обороны поразили два больших десантных корабля рф в Севастополе - СтратКом ВСУ

Ночью россия атаковала дронами украинские порты на Дунае, повредив инфраструктуру

Ночью враг продолжил атаки беспилотниками на юго-восточные области. Силы противовоздушной обороны сбили 22 беспилотника над Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Херсонской областями. Но в некоторых районах была повреждена портовая инфраструктура.

Война •   •  60603 просмотра
Ночью россия атаковала дронами украинские порты на Дунае, повредив инфраструктуру

Мы не видим угрозы со стороны Приднестровья: Кипер о ситуации в Одесской области

Глава Одесской ОГА заявил, что российский "контингент" в непризнанном Приднестровье не представляет угрозы для Украины, поскольку Украина построила укрепления на границе и контролирует всю приграничную территорию.

Война •   •  58267 просмотра
Мы не видим угрозы со стороны Приднестровья: Кипер о ситуации в Одесской области