рф продолжает без разбора запускать дроны и ракеты: посол США после на утренней атаки

россия продолжает без разбора запускать беспилотники и ракеты, не обращая внимания на миллионы мирных жителей, нарушая международное право. Об этом написала посол США Бриджит Бринк в Х после утренней атаки рф на Киев, передает УНН.

Уже третье предрассветное утро на этой неделе по всей Украине объявлена воздушная тревога и рекомендовано искать укрытие. россия продолжает без разбора запускать беспилотники и ракеты, не обращая внимания на миллионы мирных жителей, нарушая международное право - написала Бринк в Х.

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Утром ПВО над Киевом и в районе столицы уничтожила 10 российских ракет. В лесном массиве Деснянского района столицы было зафиксировано падение обломков.

ПВО уничтожила 43 воздушные вражеские цели: 18 ракет и 25 беспилотников