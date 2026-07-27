рф продолжает атаковать Запорожье, количество пострадавших возросло до 7

В результате атаки рф количество пострадавших в Запорожье возросло до 7. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью увеличилось до 7. Медики оказывают всем необходимую помощь - сообщил Федоров.

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Ранее Федоров сообщал, что "в результате вражеской атаки трое человек нуждаются в помощи врачей. Одна женщина в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь".

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