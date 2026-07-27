рф продолжает атаковать Запорожье, количество пострадавших возросло до 7
Киев • УНН
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что количество пострадавших в результате удара рф возросло до 7. Медики оказывают помощь, одна женщина в крайне тяжелом состоянии.
В результате атаки рф количество пострадавших в Запорожье возросло до 7. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью увеличилось до 7. Медики оказывают всем необходимую помощь
Добавим
Ранее Федоров сообщал, что "в результате вражеской атаки трое человек нуждаются в помощи врачей. Одна женщина в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь".
Удар по Запорожью: погиб мужчина, 22-летнего парня достали из-под завалов27.07.26, 06:15 • 4242 просмотра