Удар по Запорожью: погиб мужчина, 22-летнего парня достали из-под завалов
Киев • УНН
В результате вражеского удара КАБом по Запорожью погиб 67-летний мужчина. Из-под завалов дома достали 22-летнего парня.
В результате вражеского удара по Запорожью в ночь на понедельник, 27 июля, погиб человек. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, российская управляемая авиабомба разрушила частный дом в областном центре и убила 67-летнего мужчину.
Под завалами могут находиться еще люди
Позже он добавил, что из-под завалов дома, разрушенного российским КАБом, достали 22-летнего парня. Сейчас он находится под наблюдением врачей, его жизни на данный момент ничего не угрожает.
Напомним
В субботу, 25 июля, российские оккупанты нанесли удар по складу логистического оператора в Запорожье. По предварительным данным, речь идет о складе "Новой почты".
Аварийно-спасательные работы в Запорожье завершены после авиаударов рф - погибла женщина, 11 человек ранены25.07.26, 17:42 • 12514 просмотров