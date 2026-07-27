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Удар по Запорожью: погиб мужчина, 22-летнего парня достали из-под завалов

Киев • УНН

 • 2134 просмотра

В результате вражеского удара КАБом по Запорожью погиб 67-летний мужчина. Из-под завалов дома достали 22-летнего парня.

Удар по Запорожью: погиб мужчина, 22-летнего парня достали из-под завалов

В результате вражеского удара по Запорожью в ночь на понедельник, 27 июля, погиб человек. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, российская управляемая авиабомба разрушила частный дом в областном центре и убила 67-летнего мужчину.

Под завалами могут находиться еще люди

- констатировал Федоров.

Позже он добавил, что из-под завалов дома, разрушенного российским КАБом, достали 22-летнего парня. Сейчас он находится под наблюдением врачей, его жизни на данный момент ничего не угрожает.

Напомним

В субботу, 25 июля, российские оккупанты нанесли удар по складу логистического оператора в Запорожье. По предварительным данным, речь идет о складе "Новой почты".

Аварийно-спасательные работы в Запорожье завершены после авиаударов рф - погибла женщина, 11 человек ранены25.07.26, 17:42 • 12514 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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