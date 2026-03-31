рф потеряла до 40% месячного выпуска ракет и 45% экспорта нефти в результате поражений - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Украинские удары по объектам и логистике врага привели к масштабным потерям. СНБО сообщает о критическом сокращении экспорта нефти и выпуска ракет.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко раскрыл объем пораженного месячного производства ракет и экспорта нефти рф - до 40% и 45% соответственно, пишет УНН.
