рф втратила до 40% місячного випуску ракет та 45% експорту нафти внаслідок уражень - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Українські удари по об'єктах та логістиці ворога спричинили масштабні втрати. РНБО повідомляє про критичне скорочення експорту нафти та випуску ракет.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розкрив обсяг ураженого місячного виробництва ракет і експорту нафти рф - до 40% і 45% відповідно, пише УНН.
Майже 40% місячного виробництва ракет, близько 45% експорту нафти росія вже втратила внаслідок українських ударів по їх обʼєктах, а також логістиці
