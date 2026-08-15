рф планирует отменить пограничные зоны с оккупированными территориями Украины - в МИД отреагировали

россия намерена отменить пограничные зоны на отдельных участках Ростовской и Воронежской областей, граничащих с временно оккупированными территориями Украины. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что речь идет не о прекращении пограничного контроля, а об очередной попытке стереть границу между территорией государства-агрессора и оккупированной им территорией Украины, передает УНН.

Детали

"Федеральная служба безопасности рф планирует отменить пограничные зоны на отдельных участках Ростовской и Воронежской областей россии, граничащих с временно оккупированными территориями Украины, а также между временно оккупированным Крымом и временно оккупированной частью Херсонской области Украины", - говорится в сообщении.

В российских проектах ведомственных приказов, как указано, это объясняется якобы "включением" временно оккупированных территорий Украины в состав рф. Таким образом, подчеркнули в МИД, москва в очередной раз пытается выдать желаемое за действительное и подменить международно признанный правовой статус собственными нелепыми административными решениями, очевидно считая, что достаточно издать соответствующий противоправный приказ, чтобы присвоить территории суверенного государства. "Впрочем, количество таких решений не добавляет им ни законности, ни международного признания", - подчеркнули в МИД Украины.

"Фактически речь идет не о прекращении пограничного контроля, а об очередной попытке стереть границу между территорией государства-агрессора и оккупированной им территорией Украины. По замыслу кремля, перенос пограничного контроля на внешние границы временно оккупированных территорий Украины должен создать видимость того, что захваченные россией украинские территории якобы являются неотъемлемой частью рф и окончательно интегрированы в ее административную систему", - добавили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что "ни один закон, указ или ведомственный приказ рф не способен изменить правовой статус украинских территорий". "Оккупация не создает суверенитета, а попытка аннексии не порождает территориальных прав", подчеркнули в МИД.

"Российское ведомство может сколько угодно передвигать пункты контроля, переписывать собственные документы и перерисовывать карты. От этого оккупированная украинская земля не становится российской, а международно признанная государственная граница Украины не сдвигается ни на метр. Решение фсб следует рассматривать как очередной элемент последовательной политики административного присвоения временно оккупированной территории Украины и создания видимости ее "окончательной интеграции" в состав россии. Показательно, что москва продолжает изменять формулировки в собственных приказах и чертить новые линии на картах, очевидно рассчитывая, что такие шаги способны изменить правовой статус территории Украины. С уверенностью доводим до сведения, что не способны", - отметили в МИД.

Напомним

Как сообщалось, несмотря на заявления о "единстве", между оккупированными территориями Донбасса и россией действует жесткий пограничный режим с проверками, допросами и многочасовыми очередями.