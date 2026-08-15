рф планує скасувати прикордонні зони з окупованими територіями України - у МЗС відреагували
Київ • УНН
росія планує скасувати прикордонні зони на окремих ділянках ростовської та воронезької областей, що межують з окупованими територіями України. У МЗС України заявили, що це спроба стерти кордон та створити видимість інтеграції захоплених територій.
росія має намір скасувати прикордонні зони на окремих ділянках ростовської та воронезької областей, які межують із тимчасово окупованими територіями України. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що йдеться не про припинення прикордонного контролю, а про чергову спробу стерти кордон між територією держави-агресора та окупованою нею територією України, передає УНН.
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"Федеральна служба безпеки рф планує скасувати прикордонні зони на окремих ділянках ростовської та воронезької областей росії, що межують із тимчасово окупованими територіями України, а також між тимчасово окупованим Кримом та тимчасово окупованою частиною Херсонської області України", - йдеться у повідомленні.
У російських проєктах відомчих наказів, як вказано, це пояснюється нібито "включенням" тимчасово окупованих територій України до складу рф. Таким чином, наголосили у МЗС, москва вкотре намагається видати бажане за дійсне та підмінити міжнародно визнаний правовий статус власними недолугими адміністративними рішеннями, очевидно вважаючи, що достатньо видати відповідний протиправний наказ, аби привласнити території суверенної держави. "Втім, кількість таких рішень не додає їм ані законності, ані міжнародного визнання", - підкреслили у МЗС України.
"Фактично йдеться не про припинення прикордонного контролю, а про чергову спробу стерти кордон між територією держави-агресора та окупованою нею територією України. За задумом кремля, перенесення прикордонного контролю на зовнішні межі тимчасово окупованих територій України має створити видимість того, що захоплені росією українські території нібито є невід’ємною частиною рф та остаточно інтегровані в її адміністративну систему", - додали в МЗС.
У міністерстві наголосили, що "жоден закон, указ чи відомчий наказ рф не здатен змінити правовий статус українських територій". "Окупація не створює суверенітету, а спроба анексії не породжує територіальних прав", підкреслили у МЗС.
"Російське відомство може скільки завгодно пересувати пункти контролю, переписувати власні документи та перемальовувати карти. Від цього окупована українська земля не стає російською, а міжнародно визнаний державний кордон України не зсувається ані на метр. Рішення фсб слід розглядати як черговий елемент послідовної політики адміністративного привласнення тимчасово окупованої території України та створення видимості її "остаточної інтеграції" до складу росії. Показово, що москва продовжує змінювати формулювання у власних наказах і креслити нові лінії на картах, очевидно розраховуючи, що такі кроки здатні змінити правовий статус території України. З упевненістю доводимо до відома, що не здатні", - зазначили в МЗС.
Нагадаємо
Як повідомлялося, попри заяви про "єдність", між окупованими територіями Донбасу та росією діє жорсткий прикордонний режим із перевірками, допитами та багатогодинними чергами.