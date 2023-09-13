рф превысила довоенный уровень производства ракет - СМИ

Детали

По оценкам американских чиновников, из-за санкций россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и другого вооружения в начале войны в феврале 2022 года как минимум на шесть месяцев.

Но к концу 2022 года военно-промышленное производство в москве снова начало набирать обороты, как теперь признают американские чиновники, которые на условиях анонимности рассказали о деликатной оценке.

россия быстро адаптировалась собственными усилиями по обеспечению поставок необходимых запчастей.

По данным издания, западные официальные лица также считают, что россия находится на пути к производству двух миллионов артиллерийских снарядов в год — вдвое больше, чем предполагали западные разведывательные службы.

Кроме этого затраты на производство в рф также намного ниже, чем на Западе, отчасти потому, что москва жертвует безопасностью и качеством в своих усилиях по созданию более дешевого оружия.

Как отмечает издание, производство 155-миллиметрового артиллерийского снаряда обходится западной стране в 5000-6000 долларов, тогда как производство 152-миллиметрового артиллерийского снаряда, который можно сравнить, обходится россии примерно в 600 долларов.

россия преодолела санкции ради расширения производства ракет, заявляют официальные лица.

По словам чиновников, производство ракет в москве сейчас превышает довоенный уровень, что делает Украину особенно уязвимой зимой.

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