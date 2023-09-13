рф перевищила довоєнний рівень виробництва ракет - ЗМІ

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За оцінками американських чиновників, через санкції росія була змушена різко уповільнити виробництво ракет та іншого озброєння на початку війни у лютому 2022 року як мінімум на шість місяців.

Але до кінця 2022 року військово-промислове виробництво в москві знову почало набирати обертів, як тепер визнають американські чиновники, які на умовах анонімності розповіли про делікатну оцінку.

росія швидко адаптувалася власними зусиллями щодо забезпечення постачання необхідних запчастин.

За даними видання, Західні офіційні особи також вважають, що росія перебуває на шляху до виробництва двох мільйонів артилерійських снарядів на рік — удвічі більше, ніж передбачали західні розвідувальні служби.

Крім цього витрати на виробництво в рф також набагато нижчі, ніж на Заході, частково тому, що москва жертвує безпекою та якістю у своїх зусиллях щодо створення дешевшої зброї.

Як зазначає видання, виробництво 155-міліметрового артилерійського снаряда обходиться західній країні в 5000-6000 доларів, тоді як виробництво 152-міліметрового артилерійського снаряда, який можна порівняти, обходиться росії приблизно в 600 доларів.

росія подолала санкції задля розширення виробництва ракет, заявляють офіційні особи.

За словами чиновників, виробництво ракет у москві зараз перевищує довоєнний рівень, що робить Україну особливо вразливою взимку.

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