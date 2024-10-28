рф осуществила 101 обстрел по Сумщине: пострадала женщина

Силы агрессора совершили 101 обстрел по Сумщине, поэтому было зафиксировано 201 взрыв в области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Обстрелам подверглись несколько общин, в частности Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свесская и Зноб-Новгородская.

Юнаковская община:

Враг совершил 31 артиллерийский обстрел, также было зафиксировано 4 сброса управляемых авиационных бомб (КАБ) и 1 обстрел FPV-дроном.

Краснопольская громада:

Община подверглась значительным атакам, в частности 13 взрывов от FPV-дронов, 14 взрывов от сброса взрывных устройств с БпЛА, 24 минометных обстрелов и 9 артиллерийских.

Хотинская община:

Зафиксировано 2 взрыва в результате авиаудара (КАБ) и 9 минометных обстрелов.

Белопольская громада:

Российские войска сбросили 14 мин, а также осуществили 3 взрыва от сброса взрывных устройств с БпЛА.

Великописаревская громада:

Здесь произошло 10 минометных обстрелов и 2 взрыва от FPV-дронов.

Глуховская громада:

Зафиксировано 4 взрыва от минометных обстрелов и 1 обстрел FPV-дроном.

Шалыгинская громада:

Враг нанес удары по РСЗО (11 взрывов), провел 5 минометных обстрелов и сбросил взрывные устройства с БпЛА (4 взрыва).

Середино-Будская громада:

Здесь произошли 2 артиллерийских обстрела, 6 минометных обстрелов и 6 обстрелов FPV-дронами. В результате атак один человек получил ранения, а частный дом и автомобиль получили повреждения.

Эсманская община:

Сообщество пострадало от 5 взрывов, вызванных драконами FPV.

Зноб-Новгородская община:

Враг нанес 3 артиллерийских удара.

свесская община:

Зафиксировано 2 артиллерийских обстрела и 4 взрыва от FPV-дронов.

Миропольская громада:

Здесь произошло 5 артиллерийских обстрелов и 6 взрывов от обстрела FPV-дроном.

Новослободская община:

Сообщество подверглось 1 взрыву от беспилотника FPV.

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