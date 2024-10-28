рф осуществила 101 обстрел по Сумщине: пострадала женщина
Киев • УНН
За сутки оккупанты атаковали 13 громад Сумской области, зафиксирован 201 взрыв. Больше всего пострадали Юнаковская и Краснопольская громады, в Середино-Будской громаде есть раненый.
Силы агрессора совершили 101 обстрел по Сумщине, поэтому было зафиксировано 201 взрыв в области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Обстрелам подверглись несколько общин, в частности Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свесская и Зноб-Новгородская.
Юнаковская община:
- Враг совершил 31 артиллерийский обстрел, также было зафиксировано 4 сброса управляемых авиационных бомб (КАБ) и 1 обстрел FPV-дроном.
Краснопольская громада:
- Община подверглась значительным атакам, в частности 13 взрывов от FPV-дронов, 14 взрывов от сброса взрывных устройств с БпЛА, 24 минометных обстрелов и 9 артиллерийских.
Хотинская община:
- Зафиксировано 2 взрыва в результате авиаудара (КАБ) и 9 минометных обстрелов.
Белопольская громада:
- Российские войска сбросили 14 мин, а также осуществили 3 взрыва от сброса взрывных устройств с БпЛА.
Великописаревская громада:
- Здесь произошло 10 минометных обстрелов и 2 взрыва от FPV-дронов.
Глуховская громада:
- Зафиксировано 4 взрыва от минометных обстрелов и 1 обстрел FPV-дроном.
Шалыгинская громада:
- Враг нанес удары по РСЗО (11 взрывов), провел 5 минометных обстрелов и сбросил взрывные устройства с БпЛА (4 взрыва).
Середино-Будская громада:
- Здесь произошли 2 артиллерийских обстрела, 6 минометных обстрелов и 6 обстрелов FPV-дронами. В результате атак один человек получил ранения, а частный дом и автомобиль получили повреждения.
Эсманская община:
- Сообщество пострадало от 5 взрывов, вызванных драконами FPV.
Зноб-Новгородская община:
- Враг нанес 3 артиллерийских удара.
свесская община:
- Зафиксировано 2 артиллерийских обстрела и 4 взрыва от FPV-дронов.
Миропольская громада:
- Здесь произошло 5 артиллерийских обстрелов и 6 взрывов от обстрела FPV-дроном.
Новослободская община:
- Сообщество подверглось 1 взрыву от беспилотника FPV.
Террористическая страна атаковала дронами энергетические объекты на Сумщине27 октября 2024, 05:35 • 46088 просмотров