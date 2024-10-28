рф осуществила 101 обстрел по Сумщине: пострадала женщина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки оккупанты атаковали 13 громад Сумской области, зафиксирован 201 взрыв. Больше всего пострадали Юнаковская и Краснопольская громады, в Середино-Будской громаде есть раненый.

Силы агрессора совершили 101 обстрел по Сумщине, поэтому было зафиксировано 201 взрыв в области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Обстрелам подверглись несколько общин, в частности Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свесская и Зноб-Новгородская.

  Юнаковская община:

  • Враг совершил 31 артиллерийский обстрел, также было зафиксировано 4 сброса управляемых авиационных бомб (КАБ) и 1 обстрел FPV-дроном.

  Краснопольская громада:

  • Община подверглась значительным атакам, в частности 13 взрывов от FPV-дронов, 14 взрывов от сброса взрывных устройств с БпЛА, 24 минометных обстрелов и 9 артиллерийских.

  Хотинская община:

  • Зафиксировано 2 взрыва в результате авиаудара (КАБ) и 9 минометных обстрелов.

  Белопольская громада:

  • Российские войска сбросили 14 мин, а также осуществили 3 взрыва от сброса взрывных устройств с БпЛА.

  Великописаревская громада:

  • Здесь произошло 10 минометных обстрелов и 2 взрыва от FPV-дронов.

  Глуховская громада:

  • Зафиксировано 4 взрыва от минометных обстрелов и 1 обстрел FPV-дроном.

 Шалыгинская громада:

  • Враг нанес удары по РСЗО (11 взрывов), провел 5 минометных обстрелов и сбросил взрывные устройства с БпЛА (4 взрыва).

 Середино-Будская громада:

  • Здесь произошли 2 артиллерийских обстрела, 6 минометных обстрелов и 6 обстрелов FPV-дронами. В результате атак один человек получил ранения, а частный дом и автомобиль получили повреждения.

  Эсманская община:

  • Сообщество пострадало от 5 взрывов, вызванных драконами FPV.

  Зноб-Новгородская община:

  • Враг нанес 3 артиллерийских удара.

  свесская община:

  • Зафиксировано 2 артиллерийских обстрела и 4 взрыва от FPV-дронов.

  Миропольская громада:

  • Здесь произошло 5 артиллерийских обстрелов и 6 взрывов от обстрела FPV-дроном.

 Новослободская община:

  • Сообщество подверглось 1 взрыву от беспилотника FPV.

Террористическая страна атаковала дронами энергетические объекты на Сумщине27 октября 2024, 05:35 • 46088 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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