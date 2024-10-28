рф здійснила 101 обстріл по Сумщині: постраждала жінка
Київ • УНН
За добу окупанти атакували 13 громад Сумської області, зафіксовано 201 вибух. Найбільше постраждали Юнаківська та Краснопільська громади, в Середино-Будській громаді є поранений.
Сили агресора здійснили 101 обстріл по Сумщині, відтак було зафіксовано 201 вибух в області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали кілька громад, зокрема Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська та Зноб-Новгородська.
Юнаківська громада:
- Ворог здійснив 31 артилерійський обстріл, також було зафіксовано 4 скидання керованих авіаційних бомб (КАБ) та 1 обстріл FPV-дроном.
Краснопільська громада:
- Громада зазнала значних атак, зокрема 13 вибухів від FPV-дронів, 14 вибухів від скидання вибухових пристроїв з БпЛА, 24 мінометних обстрілів та 9 артилерійських.
Хотінська громада:
- Зафіксовано 2 вибухи внаслідок авіаудару (КАБ) та 9 мінометних обстрілів.
Білопільська громада:
- Російські війська скинули 14 мін, а також здійснили 3 вибухи від скидання вибухових пристроїв з БпЛА.
Великописарівська громада:
- Тут сталося 10 мінометних обстрілів і 2 вибухи від FPV-дронів.
Глухівська громада:
- Зафіксовано 4 вибухи від мінометних обстрілів і 1 обстріл FPV-дроном.
Шалигинська громада:
- Ворог завдав ударів з РСЗВ (11 вибухів), провів 5 мінометних обстрілів і скинув вибухові пристрої з БпЛА (4 вибухи).
Середино-Будська громада:
- Тут відбулися 2 артилерійських обстріли, 6 мінометних обстрілів і 6 обстрілів FPV-дронами. Внаслідок атак одна особа отримала поранення, а приватний будинок і автомобіль зазнали пошкоджень.
Есманьська громада:
- Громада постраждала від 5 вибухів, спричинених FPV-дронами.
Зноб-Новгородська громада:
- Ворог завдав 3 артилерійських ударів.
Свеська громада:
- Зафіксовано 2 артилерійських обстріли та 4 вибухи від FPV-дронів.
Миропільська громада:
- Тут сталося 5 артилерійських обстрілів і 6 вибухів від обстрілу FPV-дроном.
Новослобідська громада:
- Громада зазнала 1 вибуху від FPV-дрона.
Терористична країна атакувала дронами енергетичні об'єкти на Сумщині27.10.24, 07:35 • 48308 переглядiв