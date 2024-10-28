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рф здійснила 101 обстріл по Сумщині: постраждала жінка

Київ • УНН

 • 18603 перегляди

За добу окупанти атакували 13 громад Сумської області, зафіксовано 201 вибух. Найбільше постраждали Юнаківська та Краснопільська громади, в Середино-Будській громаді є поранений.

рф здійснила 101 обстріл по Сумщині: постраждала жінка

Сили агресора здійснили 101 обстріл по Сумщині, відтак було зафіксовано 201 вибух в області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Обстрілів зазнали кілька громад, зокрема Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська та Зноб-Новгородська.

  Юнаківська громада:

  • Ворог здійснив 31 артилерійський обстріл, також було зафіксовано 4 скидання керованих авіаційних бомб (КАБ) та 1 обстріл FPV-дроном.

  Краснопільська громада:

  • Громада зазнала значних атак, зокрема 13 вибухів від FPV-дронів, 14 вибухів від скидання вибухових пристроїв з БпЛА, 24 мінометних обстрілів та 9 артилерійських.

  Хотінська громада:

  • Зафіксовано 2 вибухи внаслідок авіаудару (КАБ) та 9 мінометних обстрілів.

  Білопільська громада:

  • Російські війська скинули 14 мін, а також здійснили 3 вибухи від скидання вибухових пристроїв з БпЛА.

  Великописарівська громада:

  • Тут сталося 10 мінометних обстрілів і 2 вибухи від FPV-дронів.

  Глухівська громада:

  • Зафіксовано 4 вибухи від мінометних обстрілів і 1 обстріл FPV-дроном.

 Шалигинська громада:

  • Ворог завдав ударів з РСЗВ (11 вибухів), провів 5 мінометних обстрілів і скинув вибухові пристрої з БпЛА (4 вибухи).

 Середино-Будська громада:

  • Тут відбулися 2 артилерійських обстріли, 6 мінометних обстрілів і 6 обстрілів FPV-дронами. Внаслідок атак одна особа отримала поранення, а приватний будинок і автомобіль зазнали пошкоджень.

  Есманьська громада:

  • Громада постраждала від 5 вибухів, спричинених FPV-дронами.

  Зноб-Новгородська громада:

  • Ворог завдав 3 артилерійських ударів.

  Свеська громада:

  • Зафіксовано 2 артилерійських обстріли та 4 вибухи від FPV-дронів.

  Миропільська громада:

  • Тут сталося 5 артилерійських обстрілів і 6 вибухів від обстрілу FPV-дроном.

 Новослобідська громада:

  • Громада зазнала 1 вибуху від FPV-дрона.

Терористична країна атакувала дронами енергетичні об'єкти на Сумщині27.10.24, 07:35 • 48308 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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