рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет

На Николаевщине враг совершил артиллерийские обстрелы в городе Очаков и акватории Очаковской громады. Поврежден дом, но без жертв. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

В Николаевской области 17 апреля в 00:56 было зафиксировано вражеский артиллерийские обстрелы в городе Очаков и акватории Очаковской общины.

По данным районных военных администраций, во время обстрелов был поврежден жилой дом.

К счастью, нет пострадавших среди мирного населения.

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