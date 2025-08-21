рф ночью атаковала газотранспортную инфраструктуру Украины, один объект подвергся удару - Минэнерго
Киев • УНН
В ночь на 21 августа объект газотранспортной системы Украины подвергся удару вражеских БПЛА. Повреждения локализованы, продолжается оценка ущерба.
Объект газотранспортной системы Украины подвергся удару вражеских дронов в ночь на 21 августа, повреждение локализовано, продолжается оценка ущерба, сообщило в четверг Министерство энергетики в соцсетях, пишет УНН.
Объекты газотранспортной инфраструктуры атаковали вражеские БПЛА. В ночь с 20 на 21 августа во время воздушной атаки россиян подвергся удару один из объектов газотранспортной системы Украины. Продолжается оценка нанесенного ущерба. Благодаря действиям персонала место повреждения локализовано
