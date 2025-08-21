$41.380.02
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 20617 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 27653 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 55528 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 145268 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 67218 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 118869 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 308495 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 94553 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 87928 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
рф ночью атаковала газотранспортную инфраструктуру Украины, один объект подвергся удару - Минэнерго

Киев • УНН

 • 486 просмотра

В ночь на 21 августа объект газотранспортной системы Украины подвергся удару вражеских БПЛА. Повреждения локализованы, продолжается оценка ущерба.

Объект газотранспортной системы Украины подвергся удару вражеских дронов в ночь на 21 августа, повреждение локализовано, продолжается оценка ущерба, сообщило в четверг Министерство энергетики в соцсетях, пишет УНН.

Объекты газотранспортной инфраструктуры атаковали вражеские БПЛА. В ночь с 20 на 21 августа во время воздушной атаки россиян подвергся удару один из объектов газотранспортной системы Украины. Продолжается оценка нанесенного ущерба. Благодаря действиям персонала место повреждения локализовано

- подчеркнули в Минэнерго.

"Один из безумных антирекордов": Зеленский отреагировал на атаку РФ и указал на отсутствие сигнала из Москвы относительно переговоров21.08.25, 10:35 • 1760 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика
Нафтогаз
Министерство энергетики Украины
Украина
Беспилотный летательный аппарат