рф уночі атакувала газотранспортну інфраструктуру України, один об'єкт зазнав удару - Міненерго
Київ • УНН
В ніч на 21 серпня об'єкт газотранспортної системи України зазнав удару ворожих БПЛА. Пошкодження локалізовано, триває оцінка збитків.
Об'єкт газотранспортної системи України зазнав удару ворожих дронів у ніч на 21 серпня, пошкодження локалізовано, триває оцінка збитків, повідомило у четвер Міністерство енергетики у соцмережах, пише УНН.
Об’єкти газотранспортної інфраструктури атакували ворожі БПЛА. У ніч з 20 на 21 серпня під час повітряної атаки росіян зазнав удару один із об’єктів газотранспортної системи України. Триває оцінювання завданих збитків. Завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано
