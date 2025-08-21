$41.380.02
48.170.16
ukenru
07:38 • 9260 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 20069 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 27211 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 55079 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 144432 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 67019 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 118324 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 306026 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 93808 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 87188 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

рф уночі атакувала газотранспортну інфраструктуру України, один об'єкт зазнав удару - Міненерго

Київ • УНН

 • 320 перегляди

В ніч на 21 серпня об'єкт газотранспортної системи України зазнав удару ворожих БПЛА. Пошкодження локалізовано, триває оцінка збитків.

рф уночі атакувала газотранспортну інфраструктуру України, один об'єкт зазнав удару - Міненерго

Об'єкт газотранспортної системи України зазнав удару ворожих дронів у ніч на 21 серпня, пошкодження локалізовано, триває оцінка збитків, повідомило у четвер Міністерство енергетики у соцмережах, пише УНН.

Об’єкти газотранспортної інфраструктури атакували ворожі БПЛА. У ніч з 20 на 21 серпня під час повітряної атаки росіян зазнав удару один із об’єктів газотранспортної системи України. Триває оцінювання завданих збитків. Завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано

- наголосили в Міненерго.

"Один із божевільних антирекордів": Зеленський відреагував на атаку рф і вказав на відсутність сигналу з москви щодо переговорів21.08.25, 10:35 • 1736 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка
Нафтогаз України
Міністерство енергетики України
Україна
Безпілотний літальний апарат