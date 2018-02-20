РФ не выдает экс-беркутовцев под предлогом угрозы нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Российская Федерация не выдает Украине экс-беркутовцев, мотивируя это угрозой собственной национальной безопасности, а прежних руководителей - за якобы политические мотивы их преследования. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.
"Большинство правоохранителей и руководство государства сбежали, и есть подтвержденная информация, что они в Российской Федерации. Нами направлены запросы на выдачу, но не только российская сторона отказывает в выдаче, а и вручать уведомление о подозрении Генеральная прокуратура Российской Федерации отказывается, ссылаясь на угрозу национальной безопасности. А по высокопоставленных чиновниках - также отказывают, ссылаясь на политические мотивы преследования", - сказал Горбатюк.
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Напомним, бывшему командиру полка киевского "Беркута" Сергею Кусюку, которого заметили во время митинга в Москве 12 июня, сообщается о подозрении в семи уголовных производствах.
Как сообщал УНН, в марте-апреля 2014 года правоохранители задержали и арестовали экс-сотрудников "Беркута" Сергея Зинченко, Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в расстреле активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля.
В октябре 2014 года экс-командир роты "Беркута" Д.Садовник, который находился под домашним арестом, убежал. В то же время С.Зинченко и П.Аброськин сейчас находятся под стражей.
Сегодня Святошинский райсуд Киева рассматривает уголовное производство в отношении пяти экс-беркутовцев: Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле активистов.