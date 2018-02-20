РФ не видає екс-беркутівців під приводом загрози нацбезпеці

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Російська Федерація не видає Україні екс-беркутівців, мотивуючи це загрозою власній національній безпеці, а колишніх керівників держави — через начебто політичні мотиви їх переслідування. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.