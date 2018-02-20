РФ не видає екс-беркутівців під приводом загрози нацбезпеці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Російська Федерація не видає Україні екс-беркутівців, мотивуючи це загрозою власній національній безпеці, а колишніх керівників держави — через начебто політичні мотиви їх переслідування. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.
“Більшість правоохоронців і керівництва держави втекли, і є підтверджена інформація, що вони у Російській Федерації. Нами направлено запити на видачу, але не тільки російська сторона відмовляє у видачі, а і вручати повідомлення про підозру Генеральна прокуратури Російської Федерації відмовляється, посилаючись на загрозу національній безпеці. А по високопосадовцях — також відмовляють, посилаючись на політичні мотиви переслідування”, — сказав Горбатюк.
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Нагадаємо, колишньому командиру полку київського “Беркуту” Сергію Кусюку, якого помітили під час мітингу в Москві 12 червня, повідомлено про підозру у семи кримінальних провадженнях.
Як повідомляв УНН, у березні-квітні 2014 року правоохоронці затримали і заарештували екс-співробітників “Беркута” Сергія Зінченка, Павла Аброськіна і їхнього командира Дмитра Садовника за підозрою в розстрілі активістів Євромайдану на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого.
У жовтні 2014 року екс-командир роти “Беркута” Д.Садовник, який знаходився під домашнім арештом, утік. Водночас С.Зінченко та П.Аброськін наразі перебувають під вартою.
На сьогодні Святошинський райсуд Києва розглядає кримінальне провадження щодо п’яти екс-беркутівців: Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського, обвинувачених у розстрілі активістів.