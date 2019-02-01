РФ не намерена прекращать агрессию против Украины – дипломат
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук заявил, что Российская Федерация не намерена прекращать агрессию против Украины. Об этом Прокопчук написал в Twitter, передает УНН.
"Два месяца, которые прошли со времени предыдущих выступлений М.Сайдика и Е. Апакана на заседании Постоянного совета ОБСЕ, показали отсутствие намерений России прекращать свою агрессию против Украины", - написал постпред.
Напомним, в интервью от 24 января Сайдик сообщал о существовании нового плана по урегулированию ситуации в Донбассе вместо Минских соглашений, предусматривающий подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.
Как сообщал УНН, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Российская Федерация не отказалась бы от попытки захватить территорию Украины.