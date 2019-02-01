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РФ не має наміру припиняти агресію проти України – дипломат

РФ не має наміру припиняти агресію проти України – дипломат

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук заявив, що Російська Федерація не має наміру припиняти агресію проти України. Про це Прокопчук написав у Twitter, передає УНН.

"Два місяці, які пройшли з часу попередніх виступів М.Сайдіка і Е. Апакана на засіданні Постійної ради ОБСЄ, засвідчили відсутність намірів Росії припиняти свою агресію проти України", - написав постпред.

Нагадаємо, в інтерв'ю від 24 січня Сайдік повідомляв про існування нового плану з врегулювання ситуації на Донбасі замість Мінських угод, який передбачає підключення до процесу ООН шляхом направлення в Україну поліцейської місії і створення під егідою ЄС Агентства з відновлення регіону.

Як повідомляв УНН, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Російська Федерація не відмовилася би від спроби захопити територію України.

Українські Національні Новини

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