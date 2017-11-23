РФ наравила очередной "гумконвой" на оккупированный Донбасс

Как сообщается, 71-я колонна выдвинулась в сторону российской границы. Автомобили везут более 500 тонн "гуманитарных грузов", в составе которых – детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и детские подарки.

Также сообщается, что "гуманитарная колонна" проследует в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области Украины.

Напомним, 26 октября конвой из 17 грузовиков пересек международно признанную границу из России в Украину без надлежащего контроля или проверки со стороны украинской власти.