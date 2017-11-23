РФ наравила очередной "гумконвой" на оккупированный Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. МЧС России отправил 71-ю колонна с "гуманитарной помощью" на оккупированный Донбасс, передает УНН со ссылкой на МЧС РФ.
Как сообщается, 71-я колонна выдвинулась в сторону российской границы. Автомобили везут более 500 тонн "гуманитарных грузов", в составе которых – детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и детские подарки.
Также сообщается, что "гуманитарная колонна" проследует в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области Украины.
Напомним, 26 октября конвой из 17 грузовиков пересек международно признанную границу из России в Украину без надлежащего контроля или проверки со стороны украинской власти.