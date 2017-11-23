РФ направила черговий "гумконвой" на окупований Донбас

Як повідомляється, 71-а колона висунулася в бік російського кордону. Автомобілі везуть понад 500 тонн "гуманітарних вантажів", в складі яких - дитячі продуктові набори, медикаменти, медичне майно і дитячі подарунки.

Також повідомляється, що "гуманітарна колона" пройде в два пункту призначення - Луганської та Донецької областей України.

Нагадаємо, 26 жовтня конвой з 17 вантажівок перетнули міжнародно визнаний кордон з Росії в Україну без належного контролю або перевірки з боку української влади.