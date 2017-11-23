РФ направила черговий "гумконвой" на окупований Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. МНС Росії відправив 71-ю колона з "гуманітарною допомогою" на окупований Донбас, передає УНН з посиланням на МНС РФ.
Як повідомляється, 71-а колона висунулася в бік російського кордону. Автомобілі везуть понад 500 тонн "гуманітарних вантажів", в складі яких - дитячі продуктові набори, медикаменти, медичне майно і дитячі подарунки.
Також повідомляється, що "гуманітарна колона" пройде в два пункту призначення - Луганської та Донецької областей України.
Нагадаємо, 26 жовтня конвой з 17 вантажівок перетнули міжнародно визнаний кордон з Росії в Україну без належного контролю або перевірки з боку української влади.