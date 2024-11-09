рф нанесла баллистический удар по Сумской области: что известно
Киев • УНН
Российские войска атаковали инфраструктуру Шосткинской громады баллистической ракетой. На месте работают соответствующие службы, последствия удара выясняются.
Армия рф ударила баллистикой по инфраструктуре в Сумской области, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.
"Сегодня, 9 ноября враг нанес ракетный удар (баллистика) по инфраструктуре Шосткинской громады", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.
Жителей Сумской области призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
6 человек пострадали от атаки рф "шахедом" на Сумы: показали последствия2 ноября 2024, 08:53 • 18925 просмотров