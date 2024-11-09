рф нанесла баллистический удар по Сумской области: что известно

Армия рф ударила баллистикой по инфраструктуре в Сумской области, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня, 9 ноября враг нанес ракетный удар (баллистика) по инфраструктуре Шосткинской громады", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.

Жителей Сумской области призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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