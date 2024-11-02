6 человек пострадали от атаки рф "шахедом" на Сумы: показали последствия

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В Сумах российский беспилотник атаковал жилой квартал, ранив 6 гражданских лиц. Повреждены четыре многоэтажки, предприятие и 12 автомобилей.

В Сумах российские войска дроном типа "Shahed" атаковали жилой квартал, ранив 6 человек, повреждены в том числе четыре многоэтажки и предприятие, сообщили в Сумской областной прокуратуре и оперативном командовании "Север", пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, 1 ноября около 19:40 оккупанты атаковали беспилотником типа "Shahed" жилой квартал в городе Сумы. Поврежден 9-этажный дом.

По данным ОК "Север", "в результате падения дрона ранены 6 гражданских лиц".

Сообщается, что повреждены 4 многоквартирных жилых дома, здание предприятия, объект коммерческой недвижимости и 12 автомобилей.

Напомним

Ранее было известно о 5 пострадавших из-за атаки рф на Сумы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
sumyСумы