6 человек пострадали от атаки рф "шахедом" на Сумы: показали последствия
Киев • УНН
В Сумах российский беспилотник атаковал жилой квартал, ранив 6 гражданских лиц. Повреждены четыре многоэтажки, предприятие и 12 автомобилей.
В Сумах российские войска дроном типа "Shahed" атаковали жилой квартал, ранив 6 человек, повреждены в том числе четыре многоэтажки и предприятие, сообщили в Сумской областной прокуратуре и оперативном командовании "Север", пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры, 1 ноября около 19:40 оккупанты атаковали беспилотником типа "Shahed" жилой квартал в городе Сумы. Поврежден 9-этажный дом.
По данным ОК "Север", "в результате падения дрона ранены 6 гражданских лиц".
Сообщается, что повреждены 4 многоквартирных жилых дома, здание предприятия, объект коммерческой недвижимости и 12 автомобилей.
Напомним
Ранее было известно о 5 пострадавших из-за атаки рф на Сумы.