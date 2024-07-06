Только на этой неделе россия применила более 600 управляемых авиационных бомб, более 60 "шахедов" и почти 40 ракет различных типов по Украине. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

"Наши люди непрерывно страдают от российского террора. Только на этой неделе россия применила более 600 управляемых авиационных бомб, более 60 "шахедов" и почти 40 ракет различных типов", - написал Зеленский в Telegram.

Он отметил, что Украина еще больше укрепили воздушный щит за эту неделю.

"Спасибо Германии и Соединенным Штатам! Украинские "петриоты" еще лучше покажут себя в защите от российского террора. Но чтобы защитить все наши города и села, чтобы действительно преодолеть российский террор, нужно больше конкретных решений. И будем на следующей неделе работать с партнерами ради именно таких решений - уже их готовим", - сообщил Зеленский.

Дополнение

5 июля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Петриот" от Германии уже в Украине.

Также Зеленский заявлял, что Украина вдвое должна усилить ПВО в течение лета.