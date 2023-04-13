рф может пересмотреть цели по поэтапному захвату Левобережья Украины - Генштаб

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сокращение военного потенциала россии благодаря ВСУ может заставить оккупантов в очередной раз пересмотреть стратегические цели, в том числе относительно поэтапного захвата всего Левобережья Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Опыт и мужество наших защитников, умелое применение ими вооружения, предоставленного странами-партнерами, привело к сокращению военного потенциала россии. А это почти наверняка заставит агрессора в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны. В том числе относительно поэтапного захвата всего Левобережья Украины в текущем году», - рассказал Громов.

Дополнение

Громов заявлял, что прогнозируется, что в весенне-летний период россия продолжат формировать стратегические резервы и перебрасывать их к украинским границам.

В Минобороны ранее сообщали, что российские оккупанты несколько месяцев пытаются выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей Украины, однако им это не удается.

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