рф продовжить формувати стратегічні резерви та перекидати їх до кордонів України - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Прогнозується, що у весняно-літній період росія продовжить формувати стратегічні резерви та перекидати їх до українських кордонів. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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«Прогнозується, що у весняно-літній період ворог буде нарощувати кількісні та якісні показники з'єднань та військових частин російських військ, які ведуть війну на території України. Продовжать формувати стратегічні резерви та перекидати їх до наших кордонів»,- розповів Громов.
Деталі
За його словами, найбільш імовірно, що кремль продовжить проведення прихованої мобілізації.
«При цьому для запобігання протестам, насамперед в густонаселених регіонах росії, режим путіна уникає масової мобілізації з центральних регіонів, насамперед з москви та санкт-петербурга, та надає пріорітет призову до збройних сил осіб з найбільш депресивних регіонів», - сказав Громов.
Доповнення
Британська розвідка повідомляла, що кампанія з вербування 400 тисяч нових солдат в армію рф, анонсована російськими медіа, навряд чи буде з добровольців, натомість може розмитися межа з мобілізацією, а "добровольча модель" - більше для придушення інакомислення.