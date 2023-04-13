рф продолжит формировать стратегические резервы и перебрасывать их к границам Украины - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Прогнозируется, что в весенне-летний период россия продолжит формировать стратегические резервы и перебрасывать их к украинским границам. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает корреспондент УНН.
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«Прогнозируется, что в весенне-летний период враг будет наращивать количественные и качественные показатели соединений и воинских частей российских войск, которые ведут войну на территории Украины. Продолжат формировать стратегические резервы и перебрасывать их к нашим границам»,- рассказал Громов.
Детали
По его словам, наиболее вероятно, что кремль продолжит проведение скрытой мобилизации.
«При этом для предотвращения протестов, прежде всего в густонаселенных регионах россии, режим путина избегает массовой мобилизации из центральных регионов, прежде всего из москвы и санкт-петербурга, и предоставляет приоритет призыву в вооруженные силы лиц из наиболее депрессивных регионов», - сказал Громов.
Дополнение
Британская разведка сообщала, что кампания по вербовке 400 тысяч новых солдат в армию рф, анонсированная российскими медиа, вряд ли будет из добровольцев, вместо этого может размыться грань с мобилизацией, а "добровольческая модель" - больше для подавления инакомыслия.