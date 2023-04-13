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рф може переглянути цілі щодо поетапного захоплення Лівобережжя України - Генштаб

рф може переглянути цілі щодо поетапного захоплення Лівобережжя України - Генштаб

Київ • УНН

 • 812798 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Скорочення воєнного потенціалу росії завдяки ЗСУ може змусити окупантів в черговий раз переглянути стратегічні цілі, у тому числі щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя України. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Досвід та мужність наших захисників, вміле застосування ними озброєння, яке надано країнами-партнерами, призвело до скорочення воєнного потенціалу росії. А це майже напевно змусить агресора в черговий раз переглянути стратегічні цілі війни. У тому числі щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя України в поточному році», - розповів Громов.

Доповнення

Громов заявляв, що прогнозується, що у весняно-літній період росія продовжать формувати стратегічні резерви та перекидати їх до українських кордонів.

У Міноборони раніше повідомляли, що російські окупанти декілька місяців намагаються вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей України, проте їм це не вдається.

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