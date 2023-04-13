рф може переглянути цілі щодо поетапного захоплення Лівобережжя України - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Скорочення воєнного потенціалу росії завдяки ЗСУ може змусити окупантів в черговий раз переглянути стратегічні цілі, у тому числі щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя України. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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«Досвід та мужність наших захисників, вміле застосування ними озброєння, яке надано країнами-партнерами, призвело до скорочення воєнного потенціалу росії. А це майже напевно змусить агресора в черговий раз переглянути стратегічні цілі війни. У тому числі щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя України в поточному році», - розповів Громов.
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Громов заявляв, що прогнозується, що у весняно-літній період росія продовжать формувати стратегічні резерви та перекидати їх до українських кордонів.
У Міноборони раніше повідомляли, що російські окупанти декілька місяців намагаються вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей України, проте їм це не вдається.