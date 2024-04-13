рф хочет перезапустить временно оккупированную Запорожскую АЭС
Киев • УНН
рф планирует перезапустить захваченную Запорожскую атомную электростанцию в Украине.
рф планирует перезапустить Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
Президент террористической страны путин проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении перезапустить украинскую Запорожскую атомную электростанцию, которая сейчас временно оккупирована агрессором.
По информации, это заявление российский президент высказал в марте во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Однако, отмечается, что окончательных сроков реализации данной инициативы не было названо.
Добавим
По данным экспертов WSJ, рф может стать перед вызовом по поводу недостатка квалифицированных специалистов для соответствующего перезапуска станции. Следовательно, для достижения этой цели рф придется привлечь технических специалистов, ориентированных на особенности этой конкретной станции, использующей западные системы управления и американское ядерное топливо.
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