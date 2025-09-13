рф использует спорт как инструмент пропаганды на оккупированных территориях — ЦНС
Киев • УНН
Российские оккупанты привлекают бывших олимпийцев для пропаганды на временно оккупированных территориях Украины, проводя лекции для молодежи. В то же время, путь к международным соревнованиям для юных жителей ВОТ заблокирован из-за непризнания их украинского гражданства.
Российские оккупанты пытаются использовать спорт для пропаганды собственных успехов на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.
россияне отняли у спортсменов с ВОТ будущее, но теперь цинично используют спорт для пропаганды
По данным ЦНС, в регион завозят бывших олимпийских спортсменов, которые проводят лекции для молодежи. В то же время для самих юных жителей ВОТ путь к международным соревнованиям заблокирован из-за отказа россии признавать их украинское гражданство.
В Центре отмечают, что таким образом оккупанты цинично издеваются над теми, чьи мечты о спортивной карьере были разрушены войной.
Недавно стало известно, что россияне проводят рейды на оккупированных территориях. После удачных ударов ВСУ по военным объектам они усилили репрессии: в городах и селах происходят обыски.
