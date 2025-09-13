рф использует спорт как инструмент пропаганды на оккупированных территориях — ЦНС

$41.310.10
48.270.03
ukenru
19:25 • 5540 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
17:47 • 12892 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
17:37 • 12337 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 21590 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 29291 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 30193 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 28049 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23031 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32260 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20271 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.1м/с
54%
757мм
Популярные новости
Нужно готовиться, что вся Украина будет бороться с дронами - источники в Генштабе12 сентября, 13:02 • 17141 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 14085 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 13739 просмотра
В этом году ракеты "Кинжал" часто попадают не туда, куда хочет рф - источники в Генштабе12 сентября, 16:09 • 6332 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей17:22 • 9586 просмотра
публикации
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей17:22 • 9596 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 13753 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 21588 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 14100 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 29290 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Кит Келлог
Дональд Трамп
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Реклама
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 29291 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 36542 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 83992 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 45583 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 51216 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Старлинк
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс

рф использует спорт как инструмент пропаганды на оккупированных территориях — ЦНС

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Российские оккупанты привлекают бывших олимпийцев для пропаганды на временно оккупированных территориях Украины, проводя лекции для молодежи. В то же время, путь к международным соревнованиям для юных жителей ВОТ заблокирован из-за непризнания их украинского гражданства.

рф использует спорт как инструмент пропаганды на оккупированных территориях — ЦНС

Российские оккупанты пытаются использовать спорт для пропаганды собственных успехов на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

россияне отняли у спортсменов с ВОТ будущее, но теперь цинично используют спорт для пропаганды

- отмечают эксперты.

По данным ЦНС, в регион завозят бывших олимпийских спортсменов, которые проводят лекции для молодежи. В то же время для самих юных жителей ВОТ путь к международным соревнованиям заблокирован из-за отказа россии признавать их украинское гражданство.

В Центре отмечают, что таким образом оккупанты цинично издеваются над теми, чьи мечты о спортивной карьере были разрушены войной.

Напомним

Недавно стало известно, что россияне проводят рейды на оккупированных территориях. После удачных ударов ВСУ по военным объектам они усилили репрессии: в городах и селах происходят обыски.

оккупанты из-за отсутствия воды готовят людей к обогреву жилья дровами - ЦНС10.09.25, 05:04 • 7367 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеСпортПолитика
Украина