рф використовує спорт як інструмент пропаганди на окупованих територіях — ЦНС

Російські окупанти намагаються використовувати спорт для пропаганди власних успіхів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.

росіяни забрали у спортсменів з ТОТ майбутнє, але тепер цинічно використовують спорт для пропаганд - зазначають експерти.

За даними ЦНС, у регіон завозять колишніх олімпійських спортсменів, які проводять лекції для молоді. Водночас для самих юних жителів ТОТ шлях до міжнародних змагань заблокований через відмову росії визнавати їх українське громадянство.

У Центрі наголошують, що таким чином окупанти цинічно знущаються з тих, чиї мрії про спортивну кар’єру були зруйновані війною.

Нагадаємо

