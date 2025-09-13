рф використовує спорт як інструмент пропаганди на окупованих територіях — ЦНС

$41.310.10
19:25 • 5540 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
17:47 • 12892 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37 • 12337 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 21590 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 29291 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 30193 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 28049 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23031 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32260 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20271 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі12 вересня, 13:02 • 17141 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 14085 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 13739 перегляди
У цьому році ракети "Кинджал" часто влучають не туди, куди хоче рф - джерела у Генштабі12 вересня, 16:09 • 6332 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів17:22 • 9586 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів17:22 • 9596 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 13753 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 21588 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 14100 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 29290 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кіт Келлог
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 29291 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 36542 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 83992 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 45583 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 51216 перегляди
MIM-104 Patriot
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
The New York Times

рф використовує спорт як інструмент пропаганди на окупованих територіях — ЦНС

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Російські окупанти залучають колишніх олімпійців для пропаганди на тимчасово окупованих територіях України, проводячи лекції для молоді. Водночас, шлях до міжнародних змагань для юних жителів ТОТ заблокований через невизнання їхнього українського громадянства.

рф використовує спорт як інструмент пропаганди на окупованих територіях — ЦНС

Російські окупанти намагаються використовувати спорт для пропаганди власних успіхів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.

росіяни забрали у спортсменів з ТОТ майбутнє, але тепер цинічно використовують спорт для пропаганд

- зазначають експерти.

За даними ЦНС, у регіон завозять колишніх олімпійських спортсменів, які проводять лекції для молоді. Водночас для самих юних жителів ТОТ шлях до міжнародних змагань заблокований через відмову росії визнавати їх українське громадянство.

У Центрі наголошують, що таким чином окупанти цинічно знущаються з тих, чиї мрії про спортивну кар’єру були зруйновані війною.

Нагадаємо

Нещодавно стало відомо, що росіяни проводять рейди на окупованих територіях. Після вдалих ударів ЗСУ по військових об’єктах вони посилили репресії: у містах і селах відбуваються обшуки.

окупанти через відсутність води готують людей до обігріву житла дровами - ЦНС 10.09.25, 05:04 • 7367 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніСпортПолітика
Україна