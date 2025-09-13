рф використовує спорт як інструмент пропаганди на окупованих територіях — ЦНС
Київ • УНН
Російські окупанти залучають колишніх олімпійців для пропаганди на тимчасово окупованих територіях України, проводячи лекції для молоді. Водночас, шлях до міжнародних змагань для юних жителів ТОТ заблокований через невизнання їхнього українського громадянства.
Російські окупанти намагаються використовувати спорт для пропаганди власних успіхів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.
росіяни забрали у спортсменів з ТОТ майбутнє, але тепер цинічно використовують спорт для пропаганд
За даними ЦНС, у регіон завозять колишніх олімпійських спортсменів, які проводять лекції для молоді. Водночас для самих юних жителів ТОТ шлях до міжнародних змагань заблокований через відмову росії визнавати їх українське громадянство.
У Центрі наголошують, що таким чином окупанти цинічно знущаються з тих, чиї мрії про спортивну кар’єру були зруйновані війною.
