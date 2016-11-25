РФ и Еврокомиссия договорились о проведении переговоров с Украиной по газу - А.Новак

"Мы обсудили реализацию действующих контрактов и договорились отдельно встретиться в трехстороннем формате с представителем украинской стороны, (заместителем председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем) Шефчовичем", - сказал он.

Как отмечается, встреча может состояться в декабре.

По его словам, на трехсторонней встрече стороны планируют обсудить в рамках действующих контрактов дополнительные объемы поставок газа Украине во время осенне-зимнего периода.

"Мы видим риски. В течение летнего периода в неполном объеме был закачан газ в подземные хранилища газа и соответственно возникают при низких температурах риски нехватки источников газа (в Украине)", - отметил А.Новак.

Он также отметил, что российский газ для Украины дешевле на 30 долл. за кубометр, чем в Европе.

"Сегодня мы довели информацию до господина Шефчовича о возможности покупки газа у "Газпрома". Они (закупки) были бы экономически более целесообразны для украинской стороны. Речь идет о третьем и четвертом квартале 2016 года. Стоимость газа согласно формуле действующего контракта была ниже цен на спотовых площадках европейских от 15 долл. до 30 долл. за тыс. кубометров", - сказал он.

Министр сообщил, что Россия может поставить на Украину дополнительные 1,5-4 млрд кубометров газа. "Речь идет о поставках от 1,5 до 4 млрд кубометров газа. Эти поставки будут осуществляться в строгом соответствии с действующими контрактами, которые были подписаны в 2009 году. Мы должны будем встретиться, чтобы в рамках трехсторонней встречи обсудить объемы потребностей, сроки", - сказал он.

А.Новак отметил, что Россия будет действовать строго по газовому контракту с Украиной и преференций Киеву не предвидится. "Мы будем действовать строго по контракту", - подчеркнул российский министр. Отвечая на вопрос, обсуждались ли на встрече с Шефчовичем изъятия в рамках обязательств "бери или плати" для Украины, А.Новак сказал: "Не обсуждались".

Он также считает, что переговоры с М.Шефчовичем по вопросу надежности транзита российского газа прошли в конструктивном ключе. "Ключевой вопрос - надежный транзит газа в Европу во время прохождения осенне-зимнего периода, учитывая то, что в этом году начало этого периода произошел раньше, а зима ожидается более холодная", - сказал он.

Министр также отметил, что М.Шефчович заверил его, что в Украине есть средства на закупку газа. "Мы ожидаем, что наши украинские партнеры будут действовать в рамках действующих контрактов. При наличии соответствующих ресурсов (РФ обеспечит дополнительные поставки газа), мы это тоже обсуждали, и наши коллеги подтвердили европейские, что у украинского "Нафтогаза" есть соответствующие ресурсы. И в в ближайшее время будут выделены еще дополнительные ресурсы, которые могут пойти на закупку газа", - сказал он.