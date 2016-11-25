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РФ і Єврокомісія домовилися про проведення переговорів з Україною щодо газу - О.Новак

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. РФ і Єврокомісія домовилися про проведення тристоронніх переговорів з Україною щодо газу. Про це заявив журналістам голова міненерго РФ Олександр Новак, передає УНН з посиланням на ТАСС.

РФ і Єврокомісія домовилися про проведення переговорів з Україною щодо газу - О.Новак

"Ми обговорили реалізацію діючих контрактів і домовилися окремо зустрітися у тристоронньому форматі з представником української сторони, (заступником голови Єврокомісії у справах Енергосоюзу Марошем) Шефчовичем", - сказав він.

Як зазначається, зустріч може відбутися в грудні.

За його словами, на тристоронній зустрічі сторони планують обговорити в рамках діючих контрактів додаткові обсяги поставок газу Україні під час осінньо-зимового періоду.

"Ми бачимо ризики. Протягом літнього періоду в неповному обсязі було закачано газ в підземні сховища газу і відповідно виникають при низьких температурах ризики нестачі джерел газу (в Україні)," - зазначив О.Новак.

Він також зазначив, що російський газ для України дешевше на 30 дол. за кубометр, ніж в Європі.

"Сьогодні ми довели інформацію до пана Мароша Шефчовича про можливість покупки газу у "Газпрому". Вони (закупівлі) були б економічно більш доцільні для української сторони. Йдеться про третій і четвертий квартал 2016 року. Вартість газу відповідно до формули чинного контракту була нижче цін на спотових майданчиках європейських від 15 дол. до 30 дол. за тис. кубометрів", - сказав він.

Міністр повідомив, що Росія може поставити на Україну додаткові 1,5-4 млрд кубометрів газу. "Мова йде про постачання від 1,5 до 4 млрд кубометрів газу. Ці поставки будуть здійснюватися у суворій відповідності з діючими контрактами, які були підписані в 2009 році. Ми повинні будемо зустрітися, щоб в рамках тристоронньої зустрічі обговорити обсяги потреб, терміни", - сказав він.

О.Новак зазначив, що Росія буде діяти строго за газовим контрактом з Україною і що преференцій Києву не передбачається. "Ми будемо діяти строго за контрактом", - підкреслив російський міністр. Відповідаючи на питання, чи обговорювалися на зустрічі з Марошем Шефчовичем вилучення в рамках зобов'язань "бери або плати" для України, О.Новак сказав: "Не обговорювалися".

Він також вважає, що переговори з М.Шефчовичем з питання надійності транзиту російського газу пройшли в конструктивному ключі. "Ключове питання - надійний транзит газу в Європу під час проходження осінньо-зимового періоду, з огляду на те, що в цьому році початок цього періоду відбувся раніше, а зима очікується більш холодна", - сказав він.

Міністр також зазначив, що М.Шефчович запевнив його, що в України є кошти на закупівлю газу. "Ми очікуємо, що наші українські партнери будуть діяти в рамках діючих контрактів. При наявності відповідних ресурсів (РФ забезпечить додаткові поставки газу), ми це теж обговорювали, і наші колеги підтвердили європейські, що в українського "Нафтогазу" є відповідні ресурси. І в найближчим часом будуть виділені ще додаткові ресурси, які можуть піти на закупівлю газу", - сказав він.

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