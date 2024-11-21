рф держит в Черном море 24 корабля, 5 из них вооружены "Калибрами"

По состоянию на утро 21 ноября 2024 года в Черном море находятся 24 вражеских корабля, среди которых 5 являются носителями крылатых ракет "Калибр", которые могут осуществить общий залп до 28 ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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В то же время в Азовском море вражеские корабли пока отсутствуют. В Средиземном море зафиксировано 2 вражеских судна, одно из которых также является носителем ракет "Калибр" с возможностью выпустить до 16 ракет.

В течение последних суток в интересах террористов через Керченский пролив осуществили проход 18 судов: 9 кораблей отправились в Черное море, 3 из которых продолжили движение в сторону пролива Босфор, еще 9 судов направились в Азовское море, из которых 2 двигались из Босфора.

В Черном море обнаружено 6 вражеских кораблей с «Калибрами»: сколько ракет под угрозой