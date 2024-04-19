рф атакует: угроза применения ударных БпЛА в Сумской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  162973 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  198065 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  198262 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  164901 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  117233 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  128309 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139319 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137883 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124336 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103799 просмотра

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рф атакует: угроза применения ударных БпЛА в Сумской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о возможных атаках с использованием беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в Сумской области.

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рф атакует: угроза применения ударных БпЛА в Сумской области

Министры обороны США и Норвегии обсудили поддержку Украины и стратегическое партнерство

Министры обороны США и Норвегии обсудили поддержку Украины, осудили иранскую агрессию и подчеркнули важность сотрудничества на Севере из-за агрессивного поведения россии.

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Министры обороны США и Норвегии обсудили поддержку Украины и стратегическое партнерство

росСМИ распространяют дезинформацию о нападении на украинских военных в Ивано-Франковске

рф ложно заявила о нападении россиян на украинские силы в Ивано-Франковске, но мэр города опроверг это. Он заявил, что вражеские беспилотники, которые нацеливались на инфраструктуру, были уничтожены.

Война •   •  3565 просмотра
росСМИ распространяют дезинформацию о нападении на украинских военных в Ивано-Франковске

Ракета из Черного моря нацелилась на Одесскую область

Российская ракета из Черного моря нацелилась на Одесскую область Украины.

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Ракета из Черного моря нацелилась на Одесскую область

Оккупанты снова атаковали Никополь, вызвав пожар в частном доме

В Никополе Днепропетровской области из-за российского обстрела загорелся частный дом площадью 60 квадратных метров, но спасатели потушили пожар без жертв.

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Оккупанты снова атаковали Никополь, вызвав пожар в частном доме

"Шахеды" рф с Черного моря направляются в Одессу

Военно-воздушные Силы Украины информируют о запуске "Шахедов" из Черного моря в направлении Одессы.

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"Шахеды" рф с Черного моря направляются в Одессу

США наложили вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН

Америка наложила вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН, заблокировав признание палестинской государственности.

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США наложили вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН

DeepState: рф продвинулась в Новокалиново. Идут бои за электроподстанцию в Очеретино

российские войска продвинулись в Новокалиново. Кроме того, продолжаются бои за контроль над электрической подстанцией в Очеретино.

Война •   •  6393 просмотра
DeepState: рф продвинулась в Новокалиново. Идут бои за электроподстанцию в Очеретино

Ермак обсудил с гендиректором разведки Италии саммит G7, саммит мира и использование замороженных российских активов на восстановление Украины

Андрей Ермак обсудил с генеральным директором Департамента разведки и безопасности Италии приоритеты председательства Италии в G7, подготовку к мирному саммиту, организованному Украиной и Швейцарией, а также использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

Война •   •  7665 просмотра
Ермак обсудил с гендиректором разведки Италии саммит G7, саммит мира и использование замороженных российских активов на восстановление Украины

"Агенты в рясах": как священнослужители УПЦ (МП) работали на фсб рф - Бигус.инфо

Расследование выявило разветвленную сеть российских агентов, которые выдавали себя за священнослужителей Украинской православной церкви (Московского патриархата) и работали над дестабилизацией Украины, распространяя дезинформацию, блокируя законодательство, направленное против Московской церкви, и подрывая международную помощь Украине в поддержку российской войны.

Война •   •  10164 просмотра
"Агенты в рясах": как священнослужители УПЦ (МП) работали на фсб рф - Бигус.инфо